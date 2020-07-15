شكرا لقرائتكم خبر عن صراع لافتات نادى القرن وتصريحات رئيس الزمالك عن ضم ميسى فى موجز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" موجزا لأهم الأخبار الرياضية على الساحة المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأخيرة، وهو الموجز الذى تضمن العديد من الأخبار قدمها الزميلان حور محمد ورامى الحلوانى، وأعدها الزميل رامى نوار.

وجاء على رأس الموجز، التصريح المُفاجئ الذى أصدرهَ المستشار مرتضى منصور، رئيسْ مجلس إدارة نادي الزمالك أن بإمكانُه شراء الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات:" الإقبال على عمل عضويات فرع أكتوبر تاريخية وغير مُتوقعة وجمعنا ما يقٌارب من ربع مليار جنيه مع فتح باب العضوية وبإمكاني شراء ميسي الاّن".





أما المفاجأة كشفها موقع ترانسفير ماركت أكبر المواقع الرياضية، وهى أن القيمة التسويقية لميسى تبلغ 112 مليون يورو، ووفقاً لنفس الموقع تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك بالكامل ما يقارب 17 مليون يورو، حيث يساوى قائد المنتخب الارجنتينى وأفضل لاعب فى العالم 7 أضعاف جميع لاعبى الفريق الأبيض.





كما جاء في الموجز، صراع لافتات نادى القرن لسه مُستمر، النادى الأهلي تُقدم مذكرة، الثلاثاء، للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية وأزاله لافتات «الزمالك نادي القرن الحقيقي» اللى مسئولو الزمالك علقوها فى محيط النادي وأعلى مبانيه.

النادي الأهلي كمان عزز طلبه بالبيان اللى صدر عن وزارة التموين السبت الماضي، واللى تناولته وسائل الإعلام، وأكد البيان أن علامة «نادي القرن» مملوكة حصرياً للنادي الأهلي، حيث قام بتسجيلها عام 2007.

وفى سياق متصل، دعا مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وطالب بـ"هدنة" خلال الفترة المقبلة، وقال فى تصريحات لقناة "الزمالك": "أتوجه بسؤال إلى أخويا محمود الخطيب لماذا قمت بعمل بلاغ جديد؟، هل أحد تعرض لك؟ وأنت تفعل ذلك فى الوقت الحالى ولا يوجد نشاط كروى، فماذا سيحدث عندما يعود النشاط، أنت تقوم بالشوشرة فقط لا غير".

وبعيًد عن خلافات الأهلى والزمالك، قررْت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بالتنسيق مع مسئولي اللجنة الخماسية، إجراء مسحات كورونا لحكام الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل، على أن يتم تقسيم الحكام والبالغ عددهم 150 حكم على 5 أفواج، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل.

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كمان استقرت اللجنة، على وضع كل حكم في غرفة، لحين ظهور نتائج المسحات الخاصة بفيروس كورونا، ثم بعد ذلك تواجد اثنين من الحكام في غرفة عقب ظهور النتائج وعدم ظهور حالات إيجابية.

ومن الرياضة المحلية لـ الرياضة العالمية فنادى ريال مدريد الإسباني حذر من الاحتفالات حال تتويجه بلقب الدوري الإسباني موسم 2019-2020، ويقترب فريق ريال مدريد الإسباني من حسم لقب الليجا هذا الموسم حيث يحتاج إلى نقطتين من المباراتين المتبقيتين له ضد فياريال وليجانيس للفوز رسميًا بلقب الليجا، وحال فوزه يوم الخميس المقبل على فريق الغواصات الصفراء سيتوج باللقب قبل الجولة الأخيرة ضد ليجانيس.

ومع أخبار محترفنا المصرى محمد صلاح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى أكد أنه كان متفائلاً بضم النجم المصرى محمد صلاح في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالى، قبل خوض الفرعون مباراته رقم 150 بقميص الريدز أمام أرسنال، والمقرر لها في التاسعة والربع من مساء غدًا الأربعاء، على ستاد "الإمارات"، في قمة منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

كلوب قال في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "محمد صلاح يلعب 50 مباراة في الموسم، هذا أمر لا يصدق، نحن محظوظون لأنه لعب هذا العدد من المباريات دون التعرض للإصابات".

أضاف كلوب: "كنت متفائلا به عندما جاء إلى النادي، وتحدثنا وكنت إيجابيا للغاية بشأنه، وقال لي إنه يفضل اللعب في الجناح الأيمن مكان ساديو مانى، أخبرته إنه يستطيع أن يلعب في الجانب الآخر".

وساهم محمد صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2019-202، والغائب عن خزائن الريدز من 30 عاما، حيث ساهم نجم المنتخب الوطنى بـ28 هدفا في المسابقة وسجل 19 هدفا بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

ومن صلاح لمحترفنا محمود تريزيجيه، اللى استطاع لفت الأنظار إليه بشدة خلال الآونة الأخيرة، وتحديدا بعدما قاد فريقه للفوز أمس على كريستال بالاس بنتيجة 2 0 بالمباراة التى جمعتهما على ملعب "فيلا بارك" بالجولة 35 من الدورى الإنجليزى الممتاز.. وتصدر الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا، على التشكيل المثالى للجولة الـ35 من مسابقات دوريات أوروبا.

واختتم الموجز الرياضى، بخبر من الإمارات رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم حددت يوم 18 يوليو الجارى موعدا لإجراء قرعة الموسم الجديد من بطولة دورى الخليج العربى الإماراتى 2020 2021 بعدما تم إلغاء الموسم الماضى على خلفية أزمة فيروس كوورنا.

الطريف أن القرعة سيتم عقدها في مقر وزارة الصحة في دبي، تحت شعار "شكرا خط دفاعنا الأول"، تقديرا لجهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.. وذكرت الرابطة في بيان لها أن الحدث سيشهد مشاركة ضيوف شرف من مختلف المشاركين في مكافحة كورونا في البلاد، في عملية سحب القرعة.