شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مبادئ تلتزم بها البنوك عند ممارسة أعمالها بقانون البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذى وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده، عدد من المبادئ التي تلتزم بها جميع البنوك عند ممارسة أعمالها.

وحسب المادة (83) من مشروع القانون، تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها وفقا للمبادئ الآتية :

أ- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية والإفصاح للبنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها.

ب – وضع الاستراتيجيات و الأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ علي أصولها و كفاية مواردها المالية وغير المالية ووضع الخطط اللازمة للحفاظ علي كيانها واستمراره.

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ج – مباشرة أعمالها بشفافية ونزاهة تامة.

د – بذل العناية الواجبة وفقا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء.

ه – تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل.

و – التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.

ز- العمل علي منع تضارب المصالح ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.