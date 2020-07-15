شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مع الشيال المعجزة.. كفيف يرى بعيون ابنه الصغير لكسب اللقمة الحلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن سعد، المواطن الذى فاقد لبصره ويعمل في مجال الشيالة، والذى يرى بعيون ابنة الصغير، تفاصيل عمله في مجال الشيالة بالرغم من فقده لبصر. Advertisements

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