شكرا لقرائتكم خبر عن المحامية مها أبو بكر لـ"لايف الخليج 365": أى فتاة تتعرض للتحرش عليها التوجه لقسم الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المحامية مها أبو بكر إن أى فعل غير مرغوب من الشباب تجاه الفتيات يعد تحرشا حتى وإن كان مجرد "حملقة"، على حد قولها، مضيفة: "أى تصرف غير مقترن باللمس هو تحرش، أما إذا حدث لمس فهو محاولة هتك عرض التي تصل عقوبتها إلى الحبس"، ضاربة المثل بقولها إذا تكرر فعل معين من أي شاب تجاه أي فتاة لا ترغب فيه الفتيات هو "تحرش".

وأضافت المحامية مها أبو بكر في مداخلة لـ"لايف الخليج 365": "هناك عدم وعى كامل بالعقوبات الخاصة بالتحرش"، مطالبة أي فتاة تتعرض للتحرش بالتوجه إلى قسم الشرطة التابع له المنطقة التي وقع فيها التحرش، لتقديم البلاغ ضد المتحرش، وبعدها يقوم قسم الشرطة بالتوجه للواقعة والبحث عن كاميرات مراقبة أو شهود عيان على الواقعة".