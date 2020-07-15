شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن تجهيز 486 مجزر لحوم لاستقبال أضاحى العيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تجهيز 486 مجزر لحوم حكومى وخاص، منها عدد 464 مجزر حكومى وحملات بأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.

وذكر تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الاطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي اية شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة ، تم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم، الدواجن ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها .

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قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم إلغاء الراحات والإجازات وأطباء المجازر والعاملين مع تدعيمهم بأطباء من الأدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة ما قبل العيد، تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع تداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، التنسيق بين المديرية والجهات الامنية لتأمين أعمال المجازر مع تكثيف التواجد الأمنى، المتابعة الدورية مع الجهات المعنية بالمحافظات لعمل الصيانة اللازمة للصرف الصحي، المياه، الكهرباء لمجازر الحيوانات لتفادي حدوث اية أعطال.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه استعداد لعيد الأضحى المبارك، تم مخاطبة إدارة مجازر اللحوم بالمديريات وفروعها داخل المحافظات لرفع حالة الاستعداد القصوى لتامين سلامة انتاج اللحوم بالأسواق، موضحا: أنه وضع خطة بتكثيف المرور على مجازر الحيوانات متابعة أعمالها على مستوى المحافظات، كما تقرر الغاء الراحات والإجازات أطباء المجازر و العاملين و تدعيمهم بأطباء من الأدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى الفترة ما قبل عيد الأضحي، وتوفير احتياجات المجازر من ادوات و مواد النظافة للحفاظ علي سلامة اللحوم، توفير و تأمين الأختام و المادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.