شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. القصة الكاملة .. كارثة حريق خط بترول طريق الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق هائل في ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوجود كسر بماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية أدى لاشتعال حريق هائل ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 15 سيار إطفاء و 4 خزانات للسيطرة على الحريق. كما تم إغلاق الطرق المؤدية لموقع الحادث وتوجيه النصح للمواطنين بالابتعاد عن المنطقة بالكامل وتواجد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بموقع الحادث لمتابعة عمليات إخماد الحريق وأسفر الحادث عن تفحم 30 سيارة كما أعلنت وزارة الصحةعن إصابة ١٧ فى الحادث ولا وفيات وجار حصر الخسائر الناتجة عن الحادث. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل الحادث ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. القصة الكاملة .. كارثة حريق خط بترول طريق الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.