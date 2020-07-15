شكرا لقرائتكم خبر عن «طنطا» في صدارة الجامعات المصرية بعدد البعثات للخارج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن حصول جامعة طنطا على المركز الأول في عدد من البعثات حيث حصل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة على 20 بعثة، طبقاً للقائمة التي أعلنها اليوم الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي حول نتيجة خطة البعثات للعام الثالث 2019/2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017- 2022، والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية (إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير).

واوضح عكاشة أن ذلك يأتى انعكاساً لدور جامعة طنطا بقيادة الدكتور مجدى سبع في تعزيز أهمية البحث العلمي والتطوير وتشجيع الباحثين على تنمية وبناء قدراتهم العلمية، وتعظيم مخرجات العملية التعليمية، وبناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في المجالات النوعية الدقيقة التي تسهم في مواصلة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة.

وأضاف أن جامعة طنطا حصلت على المركز الاول وتلتها جامعة أسيوط على 19 بعثة، ثم جامعة القاهرة 15 بعثة، ثم جامعة المنصورة 13 بعثة، ثم جامعة المنيا 11 بعثة، ثم جامعة كفر الشيخ 9 بعثات، وأخيراً جامعة أسوان 8 بعثات، مشيراً إلى أن البعثات التي تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية في 24 دولة وعلى رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 41 بعثة، يليها 32 بعثة للمملكة المتحدة، 19 بعثة لكل من اليابان وكندا وألمانيا، وضمت القائمة جامعات ذات تصنيف عالمي متميز.