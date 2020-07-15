شكرا لقرائتكم خبر عن 66 عاما في خدمة الرهبنة.. المنيا تبكي القمص أنجيلوس الأنطوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بكى الألف من أقباط المنيا، الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني، الذي توفي مساء الثلاثاء، والذي خدم في قرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا عقود طويلة.

وأعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نياحة الأب المبارك الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ سنة حيث ولد في ٢٥ يونيو ١٩٣١.

وقضى الراهب الجليل في حياة الرهبنة ما يزيد عن ٦٦ سنة حيث ترهب في ٢٨ يونيو ١٩٥٤. وخدم في القدس وفي قرية صفط الشرقية بالمنيا لسنوات عديدة.