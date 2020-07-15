شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الثانوية بالمنوفية»: ضبط 6 حالات غش بالموبايل ونقل طالبين إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الثانوية العامة، الثلاثاء، امتحان مادة «اللغة الأجنبية الثانية»، وقال الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم، من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية، بأن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 30999 طالبا وطالبة وعدد الحضور 30743 وعدد الغائبين 256 طالب بنسبة حضور 99، 17% ونسبة غياب 83%.

وبحسب بيان، رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها نقل طالب بالإسعاف فور إصابته بحالة إغماء، فيما اتُّخذت الإجراءات القانونية حيال طالب أخر قام بتمزيق ورقة إجابته وذلك بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين بمركز الشهداء، وفى مركز شبين الكوم اتُّخذت الإجراءات القانونية حيال طالب قام باستخدام التليفون المحمول في الغش وكذا اتُّخذت الإجراءات القانونية حيال طالبان لحيازتهم تليفونات محمول داخل اللجنة بمدرسة التجارة المتقدمة بشبين الكوم.

كما تم رصد طالبان بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية بنين بشبين الكوم لحيازتهم تليفون محمول، بالإضافة إلى أنه تم نقل طالبة بالإسعاف لإصابتها بإغماء بمدرسة مصطفى كامل بقويسنا، واتُّخذت اللازم.

من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على صحة وسلامة أبنائه الطلاب، مناشدًا أولياء الأمور بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان منعا لانتشار العدوى حرصًا على صحتهم.