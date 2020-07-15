- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بكلية العلوم بجامعة السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، بجولة تفقدية داخل عدد من لجان الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بكلية العلوم بجامعة السويس، يرافقه الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس الجامعة، رنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.
حيث اطمأن الوزير على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مما يساعد على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير التهوية اللازمة في اللجان، والتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بارتداء الكمامات الطبية، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بالجامعة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكد عبدالغفار أنه يتابع بشكل يومي مع رؤساء الجامعات سير وانتظام أعمال الامتحانات، وتعقيم المدن الجامعية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققته الجامعات والمعاهد في تنظيم أعمال الامتحانات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
83,930
-
تعافي
25,544
-
وفيات
4,008
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بكلية العلوم بجامعة السويس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.