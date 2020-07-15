شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حلاوة طحينية وجبن رومي فاسده بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بالإشتراك مع مكتب الأغذية بشبين القناطر، بالمرور على أحد مخازن المواد الغذائية

أسفرت الحملة عن ضبط ٤ قرص جبن رومي غير محتفظة بخواصها الطبيعية وعليها علامات تلف وعفن بإجمالي 60 كجم، و٢ علية حلاوة طحينية غير محتفظة بخواصها الطبيعيه بإجمالي 10 كجم، و50 علية كريمة سائلة قشدة منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 5.39 كجم، و26 كرتونة حلاوة طحينية بكل كرتونة 4 قوالب يزن القالب 4.8 كجم بإجمالي 499 كجم كلها غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وأوضحت ميرية الصحة بالقليوبية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعه