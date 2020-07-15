«السعيد» يتفقد الامتحانات بعلوم بنها ويطمئن على الإجراءات الإحترازية داخل اللجان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها جولة موسعة بكلية العلوم أعمال امتحانات السنوات النهائية رافقه خلال الجولة الدكتور لطفي أبوسالم عميد الكلية والوكلاء ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.
واطمأن السعيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما تفقد الادارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.
وأكد السعيد حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.
من ناحية أخرى وخلال زيارتة للكلية قام رئيس جامعة بنها بتفقد معامل الكلية وأعمال التجديدات بها لخدمة الطلاب والعملية البحثية في الكلية.
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