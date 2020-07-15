شكرا لقرائتكم خبر عن طلبت الطلاق فأرسل زوجها صورها عارية لأصدقائها.. و«شكاوى القومي للمرأة» يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، السيدة التي قام زوجها بالتشهير بها وإرسال صور خاصة لها بمنزل الزوجية إلى أصدقائها ومعارفها بغرض الشهير بها وتهديدها والانتقام منها وذلك لأنها طلبت منه الطلاق لعدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها منذ عدة شهور، فضلا عن إساءة المعاشرة الزوجية لها، فقام بنشر تلك الصور مهدداً إنه سوف يقوم بنشر وارسال المزيد من الصور.

وقالت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب الشكاوى، إن الشاكية لجأت إلى المكتب لتقديم شكواها بعد أن قامت بتحرير محضر بمباحث الإنترنت، موضحة أنها فور وصولها لمكتب الشكاوي تم تقديم لها الدعم النفسى، ثم قامت بعرض شكواها القانونية على محامى المجلس، وتم إفادتها بالمشورة والمساندة القانونية وإحالة ملف التشهير لأحد المحامين المتطوعين بالمجلس، مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته (26) تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».