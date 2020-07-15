شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم الصين: أصدرت قرارا تنفيذيا بتحميلها مسئولية ما يحدث فى هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الوضع فى الولايات المتحدة يتحسن من ناحية مواجهة فيروس كورونا، حيث يجرى التوصل إلى لقاحات وسيتم التوصل إليها قريبا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أنه أصدر قرارا تنفيذيا بتحميل الصين مسئولية الوضع فى هونج كونج، وقال إنه سيتم التعامل الآن مع هونج كونج مثل البر الرئيسى الصينى، ولن يتم منحها الامتيازات السابقة وسيتم التوقف عن تصدير التكنولوجيا الحساسة وغيرها من الأمور التى قد تفيد الصين.

وأوضح أن الأسواق بدأت تعود لعملها الطبيعى ولمستويات ما قبل "الطاعون" فى إشارة إلى فيروس كورونا. وقال إن إدارته أكثر إدارة أمريكية وقفت أمام الصين وفرضت تعريفات عليها.

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وعلق على قرار المملكة المتحدة لعدم استخدام تكنولوجيا شركة هواوى الصينية، قائلا إن الولايات المتحدة انسحبت من منظمة الصحة العالمية لأن الصين كانت لها الكلمة العليا رغم أنها لا تدفع مثلما تدفع الولايات المتحدة.

وقال إن المنظمة كانت "دمية فى يد الصين، وإنه لا توجد دولة استفادت بشكل كبير من الولايات المتحدة أكثر من الصين، وهاجم جو بايدن، المرشح الديمقراطى الأوفر حظا لأنه كانت لديه علاقات مع الصين هو وابنه.