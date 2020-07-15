شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد فتح باب التقدم لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى فتح باب التقدم لها يوم الأربعاء الموافق 1 / 7 / 2020.

تقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مبدأ الشراكة بين الوزارة وكبرى هيئات القطاع الخاص والعام والهيئات الدولية لضمان التطوير والاستمرارية ومواكبة احتياجات سوق العمل.

يهدف تطوير نظام التعليم الفني في مصر إلى تحويل مصر إلي وجهة تصنيع عالمية، ويقوم نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية على عدة أهداف استراتيجية، منها:

- التركيز على الجودة من خلال الشراكات مع هيئات الاعتماد الدولية.

- الحفاظ على معادلة متوازنة من التعلم العملى والنظرى، لتخريج طلاب يتمتعون بشخصيات متوازنة ومهارات قوية.

- اشتراك الهيئات الصناعية في المنظومة، لضمان تلبية نظام المدارس الجديد لاحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

Advertisements

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، لتتماشى مع المعايير الدولية وتطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، حيث تمنح مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخريجيها شهادة مصرية معتمدة دولياً تعكس جودة الخريجين وقدرتهم على المنافسة.







































