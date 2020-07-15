شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث حريق خط أنابيب طريق الإسماعيلية فى نشرة الخليج 365.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نشرة أخبار منتصف اليوم، والتى تضمنت أبرز وأهم الأخبار المحلية والعالمية، والتى قدمتها الزميلان حور محمد ومحمد مجدى السيسى.

وقال أحمد مصطفى مدير تحرير الخليج 365، في لايف نشرة أخبار الخليج 365، إن الحادث تسبب في زحام مرورى كثيف، مما دفع الإدارة العامة للمرور، لإجراء تحويلات مرورية لتسير حركة المرور.

ووصف مدير تحرير الخليج 365 المشهد في موقع الحادث، ووصول سيارات إطفاء من محافظة السويس لدعم قوات الحماية المدينة في السيطرة على الحريق، مشيرا إلى تواجد وزير البترول وعدد من المسئولين في موقع الحادث للإشراف على عملية إخماد الحريق.

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وتناولت النشرة حادث حريق خط بترول على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، بعد نحو 3 ساعات كاملة سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق الهائل الذى اندلع مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة كسر فى خط بترول خام "شقير – مسطرد" على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى.

وشارك فى إخماد الحريق 35 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية ووزارة البترول والقوات المسلحة، فضلا عن 8 خزانات مياه ضخمة، وأسفر الحريق الضخم عن إصابة 15 مواطنا، واحتراق 31 سيارة ملاكى ومعرض سيارات.