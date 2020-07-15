شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: قلة شراسة كورونا أدت لتراجع الضغط على المنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الجهود الكبرى التي بذلت في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أدى إلى تراجع شدة الفيروس ذاته وعدد الحالات وتراجع الضغط على القطاع الصحى، وتابع: "هناك سيطرة على الموقف ولكن مازلنا في مرض وفيروس ويجب أن نستمر في الإجراءات الصحية والتبعاد الاجتماعى واستخدام المطهرات".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الموقف في مصر فيما بتعلق بفيروس كورونا أفضل من الأسبوع الذى أعقب عيد الفطر المبارك، وتابع:" إذا ثبت عدد حالات الإصابة عند رقم محدد لمدة 5 أيام ومن ثم تراجع بعد ذلك نستطيع القول أن هناك منحنى للتراجع الكبير".

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى شراسة فيروس كورونا تراجعت وقلة حدته، الأمر الذى جعل الحالات المصابة لا تعانى كثيراً كما كان في بداية الجائحة.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان ، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.