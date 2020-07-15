شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب 3 أيام عن جنوب بورسعيد بداية من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت محافظة بورسعيد، إنه تقرر قطع مياه الشرب عن محطة الصدق جنوب بورسعيد، وذلك بعد غد الخميس ولمدة 3 أيام نظرًا لوجود أعمال إحلال وتجديد بخط طرد محطة الصدق.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلن دعمه الكامل لحل مشاكل الصرف الصحي بجميع قطاعات المحافظة، وإجراء توسعات للمحطات لإستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لشركة مياه الشرب، من أجل إنجاح منظومة المياه والصرف الصحى، وتقديم خدمة متميزة للمواطن البورسعيدي.

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وتعمل محافظة بورسعيد، على سرعة الانتهاء من إنشاء محطة مياه شرب الكاب جنوب بورسعيد، وأكد محافظ بورسعيد، أن محطة الكاب تعد تحولًا تاريخيًا لمنظومة الخدمات المقدمة لأهالي الجنوب حيث تقضي تمامًا علي مشكلة تناوب وصول المياه ووصولها علي مدار 24 ساعة.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، أن محطة الكاب، جنوب بورسعيد، تعمل بطاقة استيعابية 26 الف م3، يوم كمرحلة أولي بتكلفة تصل إلي 400 مليون جنيه وستخدم قري "شادر عزام، وقرية الفتح، أم خلف، والعاشر من رمضان" مشيرًا إلي أن المحطة تعد من المشروعات القومية الهامة التي تقدم من أجل المواطنين بمنطقة الجنوب ومن المقرر افتتاحها خلال العام الحالي.