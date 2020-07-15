شكرا لقرائتكم خبر عن فريق هندسي ينجح في تصميم جهاز تعقيم للأيدى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن نجاح فريق من أبناء الجامعة يضم على محمد على إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوى بكلية الهندسة وكلاً من المهندسين محمد عبدالفتاح، وعمرو عادل بالمعهد التكنولوجى المتكامل بأسيوط من تصميم جهاز تعقيم للأيدى كبديل لبوابات التعقيم الضخمة وتكلفتها المرتفعة.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن ذلك التصميم للجهاز يعمل على تعقيم أهم جزء فى جسم الإنسان وهو اليدين وهى أكثر جزء ناقل لعدوى مختلف الفيروسات والميكروبات الضارة، وذلك من خلال جهاز استشعار بالجهاز يعمل فور اقتراب اليدين منه فيبدأ فى تشغيل رشاش ضبابى معقم لليدين من الكحول الإيثيلى بتركيز 70% أو المادة المستخدمة فى التعقيم، حسب استخدام المكان.

وأوضح الطالب على محمد على إبراهيم أن الجهاز من الداخل يحتوى على بعض المعدات الإلكترونية ومضخة والمادة المصنوع منها الجهاز مقاومه للسوائل عموما بحيث لا يكون الجهاز مصدرا للعدوى مستقبلا.

الجهاز يسع لـ5 لترات كحول تكفى 1000 شخص لأنه مصمم على ضخ كمية قليلة حتى لا يكون هناك هدر فى الكحول. حيث تمتد فترة رش الكحول التى تخرج من الجهاز بعد وضع اليد تحته لمدة من 5 إلى 20 ثانية كافية لقتل الجراثيم والميكروبات، وحجم الجهاز 50×50×35 سم.