شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء هدم 92% من مبانى «مجرى العيون» لتطوير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون فى القاهرة، أمس، بعد انتهاء أعمال هدم 92% من المدابغ والمبانى غير الآمنة فى المنطقة، على مساحة 83 فداناً من إجمالى مساحة المشروع البالغة 90 فدانا.
وأفاد تقرير أصدرته وزارة الإسكان، حول موقف المشروع، بالانتهاء من تسكين 780 أسرة من أهالى المنطقة فى مدينة بدر، بعد توفير 1008 وحدات سكنية لهم بديلا عن المبانى غير الآمنة التى تم هدمها بمنطقة مجرى العيون، منذ انتهاء أعمال نقل مدابغ سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى والتى انطلقت سبتمبر 2016.
ويبلغ عدد المبانى التى تم هدمها فى المنطقة، 1598 مبنى على مساحة 60.5 فدان بنسبة 67.2% من مساحة المشروع، بجانب هدم وتسوية طرق فرعية وفراغات داخل المنطقة على مساحة 22.4 فدان تشكل 24.9% من مساحة المشروع، ويبلغ حجم الكتلة العمرانية المتبقية حتى الآن 7 أفدنة تضم 239 مبنى قائما على مساحة 5 أفدنة بجانب 7 مبان خدمات أخرى قائمة على مساحة 1.9 فدان. وتشهد المنطقة تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 16 فدانا، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمشروع ومجسات التربة وحفر الأساسات.
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