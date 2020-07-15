شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 17 مرشحًا على المقاعد الفردية لـ«الشورى» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على أسماء المتقدمين للترشح للمقاعد الفردية لمجلس الشورى في البحيرة حتى نهاية يوم عمل الثلاثاء، وبلغ عدد المرشحين المتقدمين للترشح 17 مرشحًا بينما دفع 8 آخرين رسوم التقديم ولم يتقدموا بأوراقهم بعد.

ويمثل الأحزاب 13 مرشحًا بينهم 7 متقدمين عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب النور ومرشح وحيد عن كل من حزبى الريادة وحماة الوطن، بينما يوجد تقدم 4 مرشحين مستقلين للترشح، ويتنافسون على 7 مقاعد فردية في دائرة واحدة تمثل محافظة البحيرة.

وتلقت اللجنة المشرفة على الإنتخابات في البحيرة برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراق 17 مرشحًا.

مرشحى حزب مستقبل وطن: محمد حميدة على البنا، ومحمد سعد زكى السعدى وشهرتة محمد سعد الشلمة، والدكتور عيد على مهدى بلبع، وأحمد محمد عبدالرحمن قرقورة، وعادل حسن ابو الفتح الطنيخى، وأمين جابر محمود الصيرفى .محامى بالنقض، والسيد سيد احمد محمود القفاص.

مرشحى حزب النور: عبدالرسول عبدالهادى عبدالرسول طبلية، وأشرف محمود محارب إدريس، وإسلام أحمد على حامد على المغربى، ومحمود محمد طه على غلاب.

وتقدم جلال سعد حسن حسن، عن حزب الريادة، وشعبان جلال شعبان قطب، عن حزب حزب حماة الوطن، بينما تقدم 4 مرشحين مستقلين وهم: ياسمين فكرى سامى زنباع، وسامى صبحى عبدالحميد فرحات، ومصطفى كامل حسن سلمان، ومنشاوى غانم محمد جابر.

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المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية