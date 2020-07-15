شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: نتمنى الشفاء العاجل للكاتب مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، إثر إصابته بجلطة، «داعية المولى عز وجل أن تمر هذه الأزمة الصحية بسلام وينعم كاتبنا الكبير بموفور الصحة القامة الصحفية العظيمة المشهود له بمواقفه الوطنية القوية وصاحب الرأي الحر». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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