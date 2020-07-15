شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تضع روشتة رى وتسميد أشجار الزيتون لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية، التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، الواجب على مزارعى الزيتون مراعاتها، خلال شهر يوليو لزيادة الإنتاج. ومن أهم العمليات: التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة، زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك، التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، ضبط عمليات الرى و عدم الأفراط فى الرى، دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

وعن طريق التسميد الأشجار التى تروى بالغمر، الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر، يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات، يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم، يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد فى الشهر.

تسميد أشجار الزيتون التى التى تروى بالتنقيط، "الرية الأولى – يضاف 2 ك سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم ، الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19 ، الرية الثالثة - يضاف 3 ك سلفات بوتاسيوم، الرية الربعة - يضاف 1 لتر حامض امينى للفدان مدة شهر، يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر، يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1 لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوما".

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التسميد الورقى، ملحوظة - يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يأتى 350 جم حديد مخلبى+ 150 جم ذنك مخلبى +150 جم منجنيز مخلبى +75 جم ماغنسيوم+ 50 جم بوركس+ 50 جم سلفات نحاس +200 جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص).

ثالثا: برنامج الري شهر يوليو السنة الأولى 25 لتر/شجرة السنة الثانية 28 لتر/ شجر، السنة الثالثة 30 لتر/ شجرة، السنة الرابعة 30:35 لتر/ شجرة ، السنة الخامسة 40:55 لتر/ شجرة، السنة السادسة 55:60 لتر/ شجرة، ومعدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور ، ملحوظة في حالة وجود أي اضربات على الأشجار و يرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل أو زيادة المياه.

رابعا: برنامج المكافحة، مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية، يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء، مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب، مبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة او موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة، مكافحة الحشرات القشرية برش أى مبيد حشرى مضاف إلية أى زيت معدني.