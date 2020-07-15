شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق حضارية.. مشاريع أنشأتها محافظة القاهرة لاحتواء الباعة الجائلين خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة القاهرة، أعمال تطوير فى شتى المجالات، وإنشاء أسواق حضارية كانت واحدة من مشاريع المحافظة لاحتواء الباعة الجائلين، والسيطرة على الشارع والحفاظ على الباعة، وتوفير فرص العمل لهم فى أماكن حضارية. ونرصد فى السطور التالية، أهم ما شهده ملف تطوير الأسواق بالعاصمة: 1- سوق التونسى بعزبة النصر بالبساتين مقام على مساحة أكثر من 50 ألف متر، وتم إنشاء 5 مبانى كمرحلة أولى وسيتم نقل 5 أسواق عشوائية شمال المجزر الآلى إليه بتكلفة 205 ملايين جنيه تقريبا، و المرحلة الثانية تقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق وتستوعب 4 أسواق هى الأثاث المستعمل، سوق أسفل كوبرى التونسى، سوق التونسى، وسوق الموبيليا. 2- سوق داير الناحية بالزاوية الحمراء يتكون السوق من 136 باكية مقسمة لـ "22 باكية مساحة ( 3م × 2م )، و114 باكية مساحة ( 2.5 × 2 )، ويشمل السوق عدة أنشطة تجارية متنوعة ( أسماك - طيور - خضروات - فاكهة - أدوات منزلية). 3- سوق الزاوية الحمراء الجديد Advertisements مقام على مساحة 2275 م 2 وبلغت تكلفة إنشائه 7 مليون جنيه وهو مكون من طابقين، به 418 باكية ومحل و5 مكاتب إدارية و5 دورات مياه مجمعة وغرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع. 4- سوق المواردى بالسيدة زينب تكلفة تطويره 10 ملايين جنيه، شملت نقل مسار شبكة المرافق(مياه - صرف-كهرباء) خارج أرض المشروع ورفع كفاءة 109 محل ودورات المياه والسلالم والممرات وساحة الانتظار المرتبطة بالسوق وتحويلها الى ساحة إلكترونية. 5- سوق المطرية الجديد "سوق المسلة" يضم 769 باكية تم تسليم 600 باكية للباعة حتى الآن وبه عددا من الأنشطة المختلفة، وخلص المطرية من إشغالات سوق الخميس الذى تم إزالته بعد نقل الباعة للسوق الجديد.

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