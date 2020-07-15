1095 يوما من المطاردة.. "الخطيب" يلاحق رئيس الزمالك بـ٧ بلاغات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

على مدار الثلاث سنوات الماضية، تقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بنحو 7 بلاغات ضد رئيس نادي الزمالك، اتهم فيها الأخير بالسب والقذف والتطاول على القلعة الحمراء عبر برامج تلفزيونية مُذاعة بقنوات فضائية أبرزها قناة الزمالك الجديدة، كان آخرها البلاغ الذي أدلي فيه الخطيب بأقواله اليوم الثلاثاء أمام نيابة استئناف القاهرة.

قال "الخطيب" في بلاغه الأخير إنه فوجئ مساء 11 يوليو 2020 بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الزمالك وبصحبته حشد من الجماهير حسبما يظهر في الفيديو، وسب والدة رئيس الأهلي وعائلته وجاء على لسانه ألفاظ تتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية وثوابت المجتمع المصري، متهما إياه بالحض على الكراهية والتمييز وإثارة الفتن بين الجماهير، والتقليل من شأن رجال الشعب المصري.

وقدم رئيس الأهلي أسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ الذي حمل رقم 28406 -مُقدم قبل يومين- فيما أرفق بالأسطوانة بلاغات أخرى اشتكى فيها رئيس الزمالك ما زالت قيد التحقيق.

خلال السطور التالية يرصد "الخليج 365" بلاغات قدمها "الخطيب" ضد رئيس الزمالك:

"آل الشيخ"

بعد تولي تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وتقديمه مساهمات في صفقات اللاعبين، هاجم رئيس الزمالك "آل الشيخ" ورئيس الأهلي أثناء مداخلة مع خالد الغندور ببرنامج "الغندور والجمهور" المذاع على فضائية "ltc"، فتقدم محمود الخطيب ببلاغ رسمي إلى النائب العام بتاريخ 16 مارس 2018.

"تمويل قطري"

في 10 يناير 2019 شنَّ رئيس الزمالك هجوما على مجلس إدارة الأهلي، بعد التعاقد مع الثنائي حسين الشحات من العين الإماراتي، وياسر إبراهيم من سموحة، واصفًا إياهما بالصفقتين الفاشلتين، وسخر من "الشحات"، واتهم القلعة الحمراء بالحصول على تمويل من رجال أعمال قطريين لإنهاء الصفقات، خلال مؤتمر صحفي أقامه رئيس الزمالك لتقديمه لاعبه المغربي الجديد خالد بوطيب.

لم يقبل مسؤولو الأهلي الاتهامات الموجهة من رئيس الزمالك، فتقدموا عن طريق محامي النادي - آنذاك - محمد عثمان، ببلاغ حمل رقم 429 لسنة 2019، معلقين: "رئيس الزمالك يستتر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم".

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التتويج بالدوري

بعد ساعات من تتويج النادي الأهلي بالدوري موسم (2018 - 2019) بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة الختامية للمسابقة، وجه رئيس الزمالك عبر البرنامج الرسمي لنادي الزمالك ما اعتبره النادى الأهلي إساءة للقائمين عليه.

واتهم الأهلي بعدم أحقيته في التتويج بالدوري، لذلك أعلن المستشار القانوني للأهلي - آنذاك - محمد عثمان توجهه إلى مكتب النائب العام في 30 يوليو 2019 لتقديم بلاغ جديد ضد رئيس الزمالك، قائلا عبر القناة الرسمية للأهلي: "ما يحدث مجرد محاولات لتشويه انتصارات وإنجازات النادي الأهلي وسرقة فرحته بالتتويج بالدوري، لكن لن يستطيع أحد فعل هذا، موقف النادي الأهلي ومجلسه سليم".

مباراة كأس السوبر

توّج الأهلي بكأس السوبر 2019 على حساب الزمالك بنتيجة (3-2)، فأعرب رئيس الزمالك عن غضبه مما وصفه ب "أخطاء تحكيمية"عبر برنامج "الزمالك اليوم"، موجهًا ألفاظ غير لائقة لرئيس الأهلي، حسب محامي بطل الدوري حينها.

في اليوم التالي لتتويج الأهلي بكأس السوبر في ستمبر 2019، أعلن محامي الأهلي، عن تقديم شكاوي جديدة ضد مرتضى منصور للنائب العام، موضحًا "تقدمنا بهذه الشكوى ومدمجة بالاسطوانات التي بها سب والتشهير".

قناة الزمالك

منتصف يونيو الماضي، أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن التقدم بثلاثة بلاغات جديدة للنائب العام ضد رئيس الزمالك، بعد ظهوره بشكل مستمر عبر قناة "الزمالك" وتوجيه ما اعتبره الخطيب تجاوزات غير لائقة في حق إدارة الفريق الأحمر.

وذكر النادي في بلاغاته أرقام: ٢٤٣٥٠، ٢٤٣٥١، ٢٤٣٥٢، أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع، خاصة أنه دأب على تكرار هذه الإساءات حسب البلاغات.

وطلب المستشار القانوني للأهلي خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري.