"المواسير مانعة الرؤية".. تداول فيديو لسائق أثناء قيادته سيارة نقل بطريقة مفزعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق على أحد الطرق السريعة يقوم بتحمل كميات من المواسير ذات الأطوال المرتفعة والتي تغطي كامل زجاج السيارة، ما يعيق رؤية السائق تمامًا أثناء القيادة.

وأكد مصدر بالإدارة العامة للمرور، أنه جاري فحص الفيديو لمحاولة التوصل إلى السائق، للتحقيق معه بشأن تلك الواقعة.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة وخاصة على الطرق السريعة.