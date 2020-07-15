محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق على أحد الطرق السريعة يقوم بتحمل كميات من المواسير ذات الأطوال المرتفعة والتي تغطي كامل زجاج السيارة، ما يعيق رؤية السائق تمامًا أثناء القيادة.
وأكد مصدر بالإدارة العامة للمرور، أنه جاري فحص الفيديو لمحاولة التوصل إلى السائق، للتحقيق معه بشأن تلك الواقعة.
وتناشد الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة وخاصة على الطرق السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "المواسير مانعة الرؤية".. تداول فيديو لسائق أثناء قيادته سيارة نقل بطريقة مفزعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.