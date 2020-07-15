برواتب مجزية.. القوى العاملة تسلم عقود عمل لأصحاب الهمم بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 26 فرص عمل لائقة لذوي الهمم بالإسكندرية تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وذلك في إطار اهتمام وتوجيهات الدولة بتقديم الدعم الكامل لهذه الفئة، وتوفير فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم.

وبحسب بيان اليوم، أناب محمد سعفان وزير القوي العاملة، وكيل الوزارة بالإسكندرية، مدير المديرية ياسر سعيد بتسليم عقود عملهم.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية بالإسكندرية، إن مكتب تشغيل برج العرب التابع للمديرية، ووحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني، وجمعية نورانيات الخيرية، وفروا هذه الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة من خريجي مدارس التعليم الفني (الدمج) وخريجي مدرسة الأمل للصم والبكم.

وأشار سعيد، إلى أن التعاون بين الجهات الثلاث يهدف إلى تحسين قابلية الخريجين للعمل الحر ورفع كفاءة القوى العاملة الحالية لكي يتحقق النمو والارتقاء بثقافة تشغيل الشباب تشغيلا، منتجا عبر منظومة التعليم الفني والمهارات المطلوبة في سوق العمل ومواءمتها مع مخرجات التعليم المتاحة من خلال المدارس الفنية.

Advertisements

وأضاف أنه تم تحرير عقود الـ 26 من أصحاب الهمم بـ ٦ من كبرى الشركات بمدينة برج العرب بمزايا ورواتب مجزية، وتأمين صحي، وتوفير وسائل مواصلات، وذلك بشركات جاليك للملابس ، وبرج للصناعات الدوائية، والبوادي للمواد الغذائية ، وأم إن للصناعات المعدنية، وابكو المتحدة المنظفات، وبداية لصناعة اللحوم.

وتابع: حضر تحرير عقود العمل كل من صبحي جرجس وكيل المديرية، وهشام عصمت من جمعية نورانيات ، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب.

جدير بالذكر، أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، وتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.