أخبار مصر | جامعة الأزهر: توزيع الطلاب الجدد على الكليات جغرافيا العام المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر: توزيع الطلاب الجدد على الكليات جغرافيا العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور يوسف عامر ناب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا مع مستشاره لشئون التنسيق الدكتور محمد فرج، الأستاذ بكلية الهندسة، والمهندسة منى ماهر، مدير مركز المعلومات بالجامعة.

وقال الدكتور يوسف عامر، إن الاجتماع جاء لمتابعة نظام التعليم الهجين الذي يتم تطبيقه بكليات القاهرة والأقاليم، بدءا من العام المقبل.

وأضاف عامر، أن نظام التعليم الهجين يجمع بين التعليم التقليدي وهو حضور الطلاب للمحاضرات، والتعليم عن بعد "أون لاين"، يقلل من حضور الطلاب للكليات، وعدم وجود تكدسات أو تزاحم بها، لأنه عدد أيام حضور الطلاب للمحاضرات ستكون قليلة، ما يجعل فرص الإصابة بالمرض أقل، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم ووضع المطهرات بالمدرجات.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة خلال اجتماع تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أن توزيع الطلاب الجدد على الكليات العام الدراسي المقبل، سيعتمد على التوزيع الجغرافي، منعا للاغتراب وتحقيقا لشمول التنمي بالأقاليم.

ومن المقرر، أن تنتهي امتحانات نهاية العام التي بدأت في الرابع من يوليو الجاري، في الـ 28 من الشهر نفسه.

أقرأ أيضا.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يناشد الطلاب بعدم إهدار الوقت في تصفح مواقع الغش

Advertisements

قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، إنه لوحظ ارتياحا كبيرا بين الطلاب أثناء أداء امتحان مادة الصرف للقسم الأدبي، مؤكدا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى مناسبته للوقت المقرر للامتحان.

وناشد رئيس قطاع المعاهد طلاب الأزهر عدم إهدار الوقت في تصفح مواقع وصفحات الغش التي تسعى لتضليلهم وإيهامهم بأمور لا يمكن تحقيقها، مؤكدا أن من ينشغل بهذه الأمور لن يحصل على الدرجات النهائية، ولن يستطع تحقيق النجاح المطوب.

وكشف الشيخ على خليل أنه تم ضبط 9 حالات غش إلكتروني، و10 حالات غش ورقي، بالإضافة إلى عدد قليل جدا ما بين شطب وامتناع عن الإجابة، وقد تم التعامل معها بحسم، مشيرا إلى أنه تم إلغاء ندب رئيس لجنة و7 أعضاء واثنين من العمال.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.