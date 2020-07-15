أخبار مصر | "جحيم وسواد وسيارات متفحمة".. آخر ما تبقى من حريق طريق الإسماعيلية (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "جحيم وسواد وسيارات متفحمة".. آخر ما تبقى من حريق طريق الإسماعيلية (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

٣ ساعات عاشها سائقي وساكني طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، من الخراب والدمار الذي طال الكثير، نتيجة انفجار ماسورة مازوت، أدت إصابة العديد من المواطنين.

سماء تحولت من زرقاء إلى سوداء، ناتجة عن كثافة الأدخنة التي اعتلت طريق القاهرة الصحراوي منذ حدوث الانفجار الهائل.

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أكثر من 50 سيارة إطفاء مدعومة بخزانات مياه استراتيجية، حاولت السيطرة على الانفجار، بعد أن امتدت المازوت حافة الشوارع، وأدى إلى حريق العشرات من السيارات.

وترصد عدسة "الخليج 365" ساعات الفزع والرعب التي عاشها سكان المنطقة وأصحاب السيارات المتفحمة، في أكثر من صورة، وما تبقى من آثار الحريق الضخم.

ويظهر في الصور رجال الحماية المدنية، وهم يحاولون تبريد السيارات التي التهمتها النيران، وعلى الجانب الأخر يجلس أصحاب أحد سيارات النقل المتفحمة وعلامات الحزن والحسرة تتملك من اجسادهم ووجوهم.