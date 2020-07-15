شكرا لقرائتكم خبر عن حزن في المنيا بعد نياحة القمص إنجيلوس الأنطوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك⁦» بين أقباط المنيا إلى دفتر عزاء ورثاء للراهب المتنيح للقمص إنجيلوس الأنطوني، الذي خدم في كنيسة الشهيد مارجرجس بصفط الشرقية في المنيا.

ولد الراهب المتنيح في جهينة سوهاج عام ١٩٣٣، وترهبن وعمره ٢٢ سنة عام ١٩٥٥، وحصل على شهادة اللاهوت من مدرسة الرهبان بحلوان عام ١٩٦٠، وخدم بالقدس بين عامي ١٩٦٣ و١٩٧٤.

وخدم الراهب المتنيح في كنيسة مارجرجس صفط الشرقية المنيا منذ عام ١٩٧٦، وأسس دير ماربقطر في الخطاطبة، الذي اعترف به المجمع المقدس عام ٢٠١٧، وقام البابا تواضروس الثاني بتدشين كنائس الدير لاحقا عام ٢٠١٨.