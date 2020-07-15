شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: جامعة السويس ستكون من أحدث جامعات مصر والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن جامعة السويس ستكون واحدة من أحدث الجامعات على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، لامتلاكها إمكانيات علمية ومعملية تنافس بها كبرى الجامعات في المنطقة، كما تضم كليات يحظى خريجيها بطلب في سوق العمل داخل القطر وخارجه.

وقال «عبدالغفار» إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالتنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون بين كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس إحدى جامعات ولاية كلورادو بأمريكا.

ووضع الوزير حجر الأساس للمعامل المركزية لكلية العلوم، وحرص على زراعة شجرة أمام مبنى الكلية، وتفقد المعمل المائي بكلية الثروة السمكية والمخصص لتفريخ أنواع من الأسماك ذات قيمة غذائية وأوزان عالية، إذ بدأت أعمال التفريخ في أكتوبر الماضي، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج في أغسطس المقبل.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة البترول لتوفير دعم مالي للكلية بهدف زيادة الأقسام ودعم الكلية بما يخدم استثمارات الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير انتهاء أعمال المرحلة الأولى من إنشاء مجمع الكليات الطبية في السويس، على مساحة 33100 متر، موزعة على 4 أدوار، والمخصص كلية الطب البشري، ويجرى تخصيص جزء من المبنى ليشمل كلية طب الأسنان لحين إتمام التوسعات المستقبلية.

وأوضح «عبدالغفار» أن المرحلة الأولى التي جرى الانتهاء منها بكلية الطب، تضم أقسام معملية لتواكب أحدث وسائل التعليم للمحاكاة الطبية وبلغت تكلفة أعمال الإنشاء 350 مليون جنيه ويجري تدبير موارد مالية 600 مليون جنيه لإنشاء 4 كليات أخرى.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى جهود الجامعات المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وظهر ذلك بارزا في دور المستشفيات الجامعية، بجانب الانتظام في أداء امتحانات السنوات النهائية وهي خطوة تراجعت عنها دول كبرى في المنطقة.

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وتابع أنه يتابع بشكل يومي مع رؤساء الجامعات، سير وانتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامتهم.

رافق الوزير الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور على عطا، نائبه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد عبادي، عميد كلية الطب، والدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة، وعمداء الكليات.