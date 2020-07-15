فيديو .. مكرم محمد أحمد .. سلامتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مقربة من أسرة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عن إصابته بجلطة في المخ ونقله إلى مستشفى العلمين.

واحد من أهم شيوخ مهنة الصحافة وله باع طويل فى العمل الصحفى، إنه الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد الذى ولد بمحافظة المنوفية عام 1935 وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1957، بدأ عمله الصحفى محررا بالأخبار ثم عمل مديرا لمكتب الأهرام فى دمشق بسوريا حتى عين رئيسا لقسم التحقيقات بالأهرام وفى عام 1980 عين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال وشغل منصب نقيب الصحفيين فى الفترة من عام 1989 وحتى عام 1993، ثم نجح فى انتخابات نقابة الصحفيين فى 2007 ليتولى المنصب مرة أخرى.