شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: أعداد مصابين حريق «الإسماعيلية الصحراوي» غير مرشحة للزيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أعداد المصابين في حادث حريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، غير مرشحة للزيادة، بعد نقل آخر مصاب إلى المستشفى.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن الحادث خلف 17 مصابًا، ولم ينتج عنه أي وفيات، مشيرًا إلى أن الإصابات تتراوح ما بين اختناقات ورحوق من درجات مختلفة، وأن هناك حالتين تعانيان من حروق شديدة الخطورة، أما باقي الحالات فنسب الحروق بها مختلفة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع المصابين تم نقلهم بواسطة 15 سيارة إسعاف، توجهت إلى مكان الحادث على الفور، إلى مستشفى السلام العام، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بضرورة الاستعداد في المستشفيات المحيطة بمكان الحادث.

كان المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، أعلن السيطرة على الحريق الذي شبّ بخط خام (شقير- مسطرد) في أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

وقال «عبدالقادر»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

واندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.

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