شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توجه الهلال الأحمر بإنقاذ مصابي حريق «الإسماعيلية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، فرق الطوارئ والإغاثة بالهلال الأحمر بسرعة التدخل لإنقاذ المصابين في حريق طريق مصر -الإسماعيلية الصحراوي.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن فرق الطواريء بالهلال الأحمر قامت بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين في الحادث ومساعدة السلطات في نقل المصابين والضحايا وتقديم خدمات الإغاثة العاجلة لهم.

أضاف أن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الإغاثة من خلال فرق المتطوعين المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

واوضح أنه فور اندلاع الحريق توجهت فرقتان على الفور من فرق الاستجابة للطوارىء التابعة للهلال الأحمر المصري مجهزة بكامل التجهيزات والاستعدادات الإسعافية والإغاثية اللازمة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين والمتضررين من المواطنين إثر حادث انفجار ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وتوجهت فرقتان من فرق الدعم النفسي الاجتماعي التابعة للهلال الأحمر المصري إلى مستشفى السلام العام لتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للمصابين وذويهم المنكوبين من تداعيات الحادث.

وتستمر المتابعة المركزية مع فرق التدخلات المتواجدة بمقر الحادث ومستشفى السلام من خلال غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، لإرشاد فرق التدخل الميدانية وتقديم الدعم اللازم لهم.

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يذكر أن الهلال الأحمر المصري كان من أوائل المؤسسات في الاستجابة والتدخل للتعامل مع تداعيات الحادث إنطلاقاً من دوره الإنساني الراسخ وبكونه جهاز معاون لأجهزة الدولة المصرية في أوقات الأزمات والكوارث.