شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقا، إن والدها يعاني من جلطة في الجانب الأيسر، مؤثرة على وجهه ويده وقدمه.

أضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء: «الحمد الله بابا صحته جيدة كلامه مفيش مشكلة والتركيز كما كان».

تابعت: «كل الشكر لرئاسة الجمهورية والرئيس السيسي ووزارة الدفاع على اهتمامها بالحالة الصحية لوالدها. بمجرد العلم من الرئاسة ووزارة الدفاع تم إرسال طائرة لنقله لمستشفى المعادي العسكري».

وأكدت أنها قالت لولداها إن «رصيده من محبة الناس عالي جدا بعد كم المكالمات التي تلقتها للاطمئنان عليه من داخل مصر وخارجها».