شكرا لقرائتكم خبر عن معاون رئيس «القومية سلامة الغذاء»: البرنامج الرئاسي للتأهيل حقق حلم العديد من الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مازن شقوير، معاون رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن البرنامج الرئاسي للتأهيل حقق حلم العديد من الشباب في تولي مناصب تنفيذية في الدولة، سواء معاوني وزراء أو محافظين، مشيرًا إلى أن مجلس الشباب المصري بدأ في اختيار الشباب الذي سيبدأ عملية مراقبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف «شقوير»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نبض مصر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المجلس بدأ في عقد جلسات وورش عمل لتأهيل الشباب عن طريق دورات في كيفية المراقبة على الانتخابات وإدارة غرف العمليات.
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