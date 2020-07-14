شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يتفقد استويو 10 بمدينة الإنتاج الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استوديو «10MOJO» أول استوديو مجهز بالهواتف المحمولة في الوطن العربي من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار التوجهات الجديدة لوزارة الدولة للإعلام بالاهتمام بالتحول الرقمي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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