شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يجري اتصالا بأسرة الكاتب مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اتصالات مع أسرة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، واطمأن على حالته الصحية من زوجته وابنته الإعلامية اللامعة أمنية مكرم، التي أكدت استقرار حالته الصحية نسبيًا.
وتابع هيكل نقل الكاتب الكبير بطائرة عسكرية من مستشفى العلمين إلى إحدى مستشفيات القاهرة.
وتوجه هيكل بالشكر للقوات المسلحة على اهتمامها وسرعة نقلها للأستاذ مكرم، وقال إن مكرم قيمة صحفية كبرى تستحق الاهتمام والتقدير، كما تمني له عاجل الشفاء والعودة إلى محبيه في الوسط الصحفي والإعلامي في مصر والوطن العربي.
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