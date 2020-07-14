شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصري: برنامج تأهيل شباب الأفارقة استهدف التقارب مع الأشقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد قريبة، نائب رئيس مجلس الأمناء لشئون المبادرات المجتمعية بمجلس الشباب المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتولي حكم مصر، وهو يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب، وتأهيلهم للقيادة وتولي مناصب تنفيذية في الدولة وتأهيل كوادر شبابية في المرحلة المقبلة.

وكشف «قريبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نبض مصر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن من ضمن أهداف برنامج تأهيل شباب الأفارقة للقيادة الذي عُقد مؤخرًا، كان خلق حالة من التقارب بين الشباب الأفارقة عن طريق مبادرات ليس بالضرورة أن تكون اقتصادية.

وأوضح أن برنامج تأهيل الأفارقة ضم شباب أثيوبين، للتأكيد على وجود ترابط وتقارب مع الشعب الإثيوبي، مؤكدًا أن ما تقوم به الحكومة الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة مجرد مناورات سياسية.