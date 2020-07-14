شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صور «الأقمار الصناعية».. محلل دولي يفسر تجمع المياه خلف «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، ويليام دافيسون، الثلاثاء، عن سر تجمع المياه خلف «سد النهضة» الإثيوبي، بعد نشر صور للسد ملتقطة باستخدام الأقمار الصناعية.

وقال المحلل لوكالة «أسوشيتد برس» إن الخزان المتضخم الذي التقطه القمر الصناعي «سينتينل -1» التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، 9 يوليو الجاري، يعتبر «تراكما طبيعيا للمياه خلف السد» خلال موسم الأمطار.

أضاف: «حتى الآن، وعلى حد علمي، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا بالانتهاء من جميع أقسام البناء اللازمة لإكمال إغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في الخزان».

ولفت إلى أن «إثيوبيا لم تتراجع عن الموعد المعلن لبدء حجز المياه وملء الخزان في منتصف يوليو الجاري، عندما يغمر موسم الأمطار النيل الأزرق».

كانت وكالة «رويترز» نشرت، الثلاثاء، صورا غير مسبوقة عبر الأقمار الصناعية تظهر «سد النهضة» الإثيوبي ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

وجاء نشر الصور بعدما صرح وزير الخارجية، سامح شكري، بأن الخط الأحمر فيما يخص ملف «سد النهضة» الإثيوبي يتمثل في رؤية الدولة وقوع أي ضرر جسيم جراء السد على الأمن المائي لمصر والمصريين.

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