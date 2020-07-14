شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين مرضى «كفر الشيخ العام» بسبب تعطل جهاز الرنين المغناطيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب والاستياء بين مرضى مستشفى كفر الشيخ العام، بسبب تعطل جهاز أشعة الرنين المغناطيسي.

وافترش المرضى الأرض أمام حجرة جهاز أشعة الرنين المغناطيسي بالمستشفى، وحاولوا التواصل مع مسؤولي المستشفى، لكنهم قوبلوا بتجاهل تام.

ومع تزايد غضب المرضى، قال المسؤولون إن ارتفاع درجة الحرارة أجبر المستشفى على وقف أجهزة التكييف خوفا من احتراقها كونها قديمة، وهو ما أدى للعطل.

وقال مسؤول بالمستشفى لـ«المصري اليوم» إن أجهزة التكييف بغرفة أشعة الرنين المغنظيسي قديمة، ويتم العمل بها لحين تدبير أجهزة جديدة بالجهود الذاتية والتبرعات.