شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر يسلّم وزارة الشباب ملعبين خماسيين لخدمة قاطني «الإسكان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، تسليم ملعبين خماسيين لوزارة الشباب والرياضة لتشغيلهما بمنطقتي مركز المدينة أمام السنترال، والحي السابع «الأندلس» لخدمة المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بتلك المناطق.

وأشار المهندس عمار مندور، في بيان، الثلاثاء، إلى أنه تم تنفيذ المشروعين طبقًا للمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تسليم وتشغيل الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة.

يذكر أن المهندس عبداللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز مدينة بدر والمشرف العام على إدارة التنفيذ، كلف المهندس محمد لطفي، مدير عام إدارة التنفيذ، والمهندس يوسف راضي، مدير إدارة التنمية، بتسلم الملعبين وتلافي أي ملاحظات أثناء عملية التسليم.