شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تتمنى الشفاء العاجل للكاتب مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، بخالص أمنياتها بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، إثر إصابته بجلطة.

وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء: «إذ تتمنى الهيئة رئيسًا وأعضاءً تمام الشفاء والعافية لمكرم محمد أحمد القامة الصحفية العظيمة المشهود له بمواقفه القوية في الدفاع عن الدولة المصرية والانتصار دائمًا لكلمة الحق».

وأعلنت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي الكبير، إصابة والدها بجلطه في ذراعه، ونقله على إثرها إلى مستشفى العلمين، حيث كان يقيم مع الأسرة في الساحل الشمالي، قبل أن يتم نقله بإسعاف طائر إلى مستشفى القوات المسلحة في المعادي.