شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: محادثات مصر والسودان وإثيوبيا حول «سد النهضة» وصلت إلى طريق مسدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت «رويترز» إن مصر وإثيوبيا والسودان فشلوا في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الإفريقي حول تنظيم تدفق الماء من «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا.

كان الاتحاد الإفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، وتضمنت 11 جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي الذي تكلف بناؤه 4 مليارات دولار.

ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا، لكن في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه من النيل.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن «المطالب التي لا تتغير والمطالب الإضافية والزائدة من مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق بختام جولة المفاوضات»، على حد قولها.