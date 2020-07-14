شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشكل لجنة لدراسة الوضع البيئى لموقع حريق طريق الإسماعيلية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الحريق الهائل الناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى ‏ومدى تأثير الأدخنة الناتجة عن الحريق على جودة الهواء والصحة العامة للمناطق القريبة من الحادث.‏

وعلى الفور كلفت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ايناس ابو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية انتقلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع البيئى بالمنطقة .

وأوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة من خلال الخرائط والبيانات أن إتجاهات ‏الرياح السائدة خلال فترة الإشتعال من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً كانت شمالية غربية إلى ‏غربية مما جعل الأدخنة الناتجة عن الحريق تتجه جنوبا وشرقا فى إتجاه الظهير الصحراوى إمتد إلى ‏شرق القاهرة، ولم تتأثر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية شمال وغرب موقع الحادث.‏

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كما أظهرت بيانات العوامل الجوية أن التهوية الرأسية كانت جيدة خلال فترة الحريق مما سمح لتصاعد ‏الأدخنة إلى أعلى وحد جزئياً من تأثيرها على المستويات المنخفضة من سطح الأرض. وهذا ما إتضح من ‏متابعة نتائج رصد جودة الهواء في مناطق شرق القاهرة ( السلام و مصر الجديدة و مدينة نصر) حيث ‏ظهرت النتائج بتلك المناطق في المعدل المعتاد.‏

ومن جانبها فإن وزارة البيئة تثمن جهود وزارة البترول والجهات المختلفة للتدخل السريع من خلال الحماية المدنية والقوات ‏المسلحة والنجاح فى السيطرة على الحريق فى زمن قياسي قبل دخول ساعات ‏الليل مما منع تعرض مناطق شمال وشرق القاهرة لأزمة تلوث هواء حادة خلال التهوية السيئة ليلاً ‏والتى كانت ستؤثر على الصحة العامة للمواطنين. ‏

هذا ونؤكد أن وزارة البيئة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من ‏أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء. كما أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على ‏مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق ‏الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .