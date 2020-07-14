شكرا لقرائتكم خبر عن 12 سبتمبر.. امتحانات القرآن التحريرى لفرق النقل والتخلفات بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وافق على عقد امتحان مادة القرآن الكريم لفرق النقل في شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ أعمال الامتحانات التحريرية اعتبارًا من 12 سبتمبر وحتى 17 من الشهر نفسه لجميع فرق النقل بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة وكذا التخلفات .

من جانب آخر أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن التزام طلاب الفرق النهائية في مساعدة إدارة المدن بالمقترحات، وكذا حرصهم على تأدية الامتحانات في اللجان، وتطبيق التعليمات واللوائح الإدارية والطبية أعطى صورة متميزة لطالب العلم الذي يسعى لرفعة جامعته ووطنه.

وأضاف المحرصاوي وفقًا لبيان الجامعة أن زيارته للمدن الجامعية تأتي في إطار الاطمئنان على الطلاب، والتأكد من توافر متطلباتهم كافة، وتهيئة المناخ الملائم لهم، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب أمانة في أعناقنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإرضاء الله بتقديم ما نستطيع لهم.

ومن جانبه قال اللواء: أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن: إن فضيلة رئيس الجامعة شدَّد على تحسين مكونات الوجبات الغذائية؛ تقديرًا للطُّلاب، والسماع لمقترحاتهم، وتنفيذ ما يمكن منها.

من ناحية أخرى وجه الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشكر لفريق العمل القائم على التحرير والإخراج المتميز لمجلة البحوث الإعلامية بالكلية والتي كان من شأنه تصدر المجلة تصنيف المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة لقطاع كليات وأقسام الإعلام في مصر للعام الثاني على التوالي، وحصول المجلة على الدرجة النهائية 7 /7 وتفوقها على كل المجلات العلمية لكليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية .

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أشاد عميد الإعلام بالدعم المتواصل من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والرعاية والاهتمام من قبل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ونائبه دكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ودعمهم المتواصل وتشجعيهم المستمر للكلية والقائمين على مجلتها حتى وصلت للمستوى الذي تفخر به الجامعة .

ووجهت الكلية الشكر للأساتذة المحكمين من المجلس الأعلى للجامعات على حيادهم وموضوعيتهم في أداء مهمتهم وعلى ما بذلوه من جهد في تقييم كافة المجلات العلمية .

أعرب الدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل كلية الإعلام عن سعادته البالغة بتصدر مجلة بحوث الإعلام بالكلية عن صدارتها للعام الثاني على التوالي لتواصل صدارتها على كافة قطاعات الدراسات الإعلامية في مصر وفقا لتصنيف المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة، وأضاف بأنه كان للدعم المتواصل من قبل الدكتور المحرصاوي والدكتور سلمان أثرهما البالغ في تألق المجلة والدعم المعنوي لفريق العمل المميز الذي واصل العمل ليل نهار حتى تحقق هذا الإنجاز .

تحظى مجلة البحوث الإعلامية بالأزهر على مكانة مرموقة بين المجلات العلمية لبحوث الإعلام وهو ما دفع العديد من الباحثين في مجال الإعلام من مصر والوطن العربي إلى نشر أبحاثهم في المجلة وبلغ عدد البحوث التي وردت للمجلة لنشرها في عدد يوليو 2020 أكثر من 65 بحثا .

يذكر أن مجلة البحوث الإعلامية تصدر منذ عام 1993 إلى الآن ولها موقع إلكتروني يتيح تحميل الأبحاث مجانا open access ، ويوجد على الموقع أكثر من 700 بحثا في مختلف تخصصات الإعلام.