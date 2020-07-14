شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عفيفى لقطاع التنمية الإدارية ونادر دحية للتخطيط بالقابضة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف محمد عفيفي عبدالوهاب للقيام بأعمال رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصرللطيران، خلفا للدكتورة غادة حماد.

وكان محمد عفيفي يشغل منصب مدير عام تدريب الموارد البشرية ثم مدير عام التخطيط وتطوير التدريب بأكاديمية مصرللطيران للتدريب.

Advertisements

كما أصدر رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، قرارا بتكليف نادر دُحية للقيام بأعمال رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصرللطيران، خلفا ايمن ثابت، وكان دُحية يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بقطاع التخطيط .

وكان الطيار رشدي زكريا أكد أنه اعتبارا من يوم 8 يوليو وحتي 14 يوليو الحالى ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل، والتى من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها إلى 27 وجهة، بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا، وتزيد إلى أكثر من 30 رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وأبوجا وكانو، ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي.

وأوضح رئيس الشركة أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين على الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالى الذى لا يتعدى 20% من عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا، حيث كانت تشغل مصرللطيران متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا.