شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد لجان الامتحانات بكلية العلوم بجامعة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل عدد من لجان الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بكلية العلوم بجامعة السويس، رافقه د.السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وبحسب بيان صادر عن وزير التعليم العالى، اطمأن الوزير على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مما يساعد على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير التهوية اللازمة في اللجان، والتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بارتداء الكمامات الطبية، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بالجامعة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأكد عبد الغفار أنه يتابع بشكل يومي مع رؤساء الجامعات سير وانتظام أعمال الامتحانات، وتعقيم المدن الجامعية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققته الجامعات والمعاهد في تنظيم أعمال الامتحانات.