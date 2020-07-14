شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصرى وويل سميث ودروجبا يتصدرون السوشيال ميديا بـ"موجز التريندات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" موجزا لأهم التريندات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى على مدار الساعات الأخيرة، وهو الموجز الذى تضمن العديد من الأخبار قدمها الزميلان شروق وجدى ورامى الحلوانى، وأعدها الزميل محمود نصر.

وتناول الموجز، تصدر الجيش المصرى تريندات موقع التدوينات الصغيرة تويتر، وذلك بعد بيان البرلمان الليبي الذى يدعو فيه الجيش المصرى التدخل لحل الأزمة فى ليبيا.

وأعرب مجلس النواب الليبي عن ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، ودعا إلى تظافر الجهود بين مصر وليبيا بما يضمن دحر الُمحتل الغازي، ويحفظ الأمن القومي المشترك ويُحقق والاستقرار في البلدين والمنطقة، وقال إن للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن الدولتين.





وتصدر حادث حريق خط أنابيب مواد البترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوى عمليات البحث على السوشيال ميديا.

حادث الحريق حدث نتيجة انفجار بخط البترول المغذى من منطقة الشقير بالبحر الأحمر والمتوجه إلى مسطرد، ويقع موقع الانفجار تحديدا بطريق مصر الإسماعيلية - حى النزهة، وتوجهت 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق. وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السلام العام للعلاج، وكمان تفحم 31 سيارة.

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كما تصدرت اعترافات النجم العالمى ويل سميث قوائم البحث، بعد إعلان جادا بينكيت زوجته بخيانتها له وإعلانها أنها كانت على علاقة رومانسية مع مغني الراب أوجست السينا.

وقالت بينكيت فى اعترافها إنها بعد انفصالها من زوجها ويل سيمث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب، وقالت إنها فعلت ذلك لأنه لم يأت على بالها أنها ستعود لسميث مجددا، مضيفة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية"، وإنها أنهت علاقتها كمان بمغنى الراب.

وتناول الموجز، تصدر ديديه دروجبا نجم كوت ديفوار ومهاجم تشيلسي الأسبق، التريندات على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، بعد حصوله على صوت واحد في انتخابات اتحاد كرة القدم في بلده كوت ديفوار في المرحلة الخامسة للجمعية العمومية.

ويتم التصويت في انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم على عدة مراحل تشمل اتحاد اللاعبين السابقين، اتحاد اللاعبين الحاليين، المدربين، الحكام والأجهزة الطبية.

وينافس ديدييه دروجبا في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري مع كل من سوري دياباتي وياسين إدريس ديالو. لكن آمال دروجبا في الفوز بكرسي الرئاسة لم تنته تماما، حيث يأمل في تدارك الأمر من خلال تصويت أعضاء الأطقم الطبية في 48 ناديا احترافيا في الدرجات المختلفة.

وسيكون الاتحاد الإيفواري لكرة القدم يوم 5 سبتمبر المقبل على رأس فريق إدارة جديد، خلفا لمجلس أوجستين سيدي ديالو، الذي انتهت ولايته رسميًا في 4 يوليو الحالى.