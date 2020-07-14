شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الفيروسات بمركز البحوث:لقاح كورونا المصرى فى مرحلة التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بمركز البحوث، إن الأدوية واللقاحات بدأت الاختبارات السريرية، وهو أمر يحتاج إلى الكثير من العمل، وهذا يعني أن مصر أنجزت العديد من المراحل، مشيرا إلى أن التجارب السريرية تمر وحدها بـ 3 مراحل، وهو ما يحدث فى مختلف المراكز البحثية التى تعمل على إنتاج لقاحات أو أدوية مضادة لفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم عمل مسح للمكملات الغذائية والفيتامينات، وتم الوصول إلى المواد المؤثرة على الفيروس من داخل تلك المكملات والفيتامينات، وهي أمور سهلة التداول.

وأوضح أن أكثر من 8 لقاحات متاحين يتم استخدامهم مع الأطفال لم يتم إيجاد أي تأثير لهم على الفيروس، موضحا أن هناك بعض الأدوية المتداول اسمها والتي تم إنتاجها عالميا ولا يوجد تأثير واضح عليها، مشيرا إلى أن بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا تختلف من شخص إلى أخر وفقا لحالته الصحية وتأثير الفيروس عليه، وهناك أدوية يتم استخدامها مع جميع الحالات.

وقال إن مصر قامت بفك الحامض النووى الخاص بفيروس كورونا، وهذا يتم باستخدام جهاز تتابع، وبناء على التركيب الجينى تم إعداد وتجهيز اللقاحات التى سيتم إنتاجها.